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Общество

Определены маршруты автобусов на время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

28 января 2022 года, 19:23

Начало капремонта улицы Яна Фабрициуса сдвинуто на 8 февраля. С указанного дня и до 31 декабря 2022 года движение транспорта между улицами Металлистов и Вокзальной будет ограничено. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова. В качестве объездов предлагается использовать улицы Металлистов, Советскую и Октябрьский проспект.

Автобусы №2, 6, 16, 52 и пригородные №107, 205, 207, 350 будут двигаться от площади Победы до вокзала и обратно пойдут по улицам Советской и Вокзальной.

Автобус №11 будет ходить по Октябрьскому проспекту.

Автобусы № 8, 8а и 19 поедут на вокзал по улицам Советской и Вокзальной, от вокзала - по Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект.

Участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону вокзала определили в качестве главной дороги для безопасного движения общественного транспорта.

Капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядчиком – ООО «Строительная компания «Развитие».

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