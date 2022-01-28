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Происшествия / Преступление

Почти на 400 тысяч рублей обокрали двух пенсионерок в Псковском и Пустошкинском районе

28 января 2022 года, 18:43

Неизвестные женщины украли деньги у двух пенсионерок в Пскове и Пустошкинском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следователей, днем 27 января к 92-летней гражданке, живущей на улице Коммунальной в Пскове, зашла неизвестная женщина среднего возраста. Злоумышленница была в темной куртке и медицинской маске. Представившись соцработником, неизвестная заявила, что в настоящее время, якобы, происходит замена денежных купюр, выпущенных в прошлом, на новые банкноты. Хозяйка квартиры поверила женщине, достала деньги и положила их на диван. Злоумышленница и пенсионерка прошли на кухню, где незнакомка предложила написать соответствующее заявление.

После ухода неизвестной, пенсионерка обнаружила пропажу средств размером в 300 тыс. рублей. О произошедшем потерпевшая сообщила в полицию. В результате возбуждено уголовное дело.

Женщина проживает одна и в силу возраста и состояния здоровья не смогла назвать более подробные приметы злоумышленницы. Следователи считают, что у нее была сообщница, которая и взяла деньги, пока пенсионерку отвлекала незнакомка.

Также 27 января в деревне Логиново Пустошкинского района в дом к местной жительнице, 1943 года рождения, пришла незнакомка. Она назвала себя представителем Пенсионного фонда. Угостив пенсионерку конфетами, злоумышленница стала расспрашивать, какие денежные средства у нее есть. После того, как неизвестная женщина ушла, хозяйка обнаружила пропажу 80 тыс. рублей из серванта.

По имеющимся сведениям, подозреваемой на вид примерно 40 лет, рост 160-170 сантиметров. Женщина была одета в черные брюки, куртку, ботинки на шнурках и серую шапку. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Всех располагающих информацией об этих лицах или пострадавших в результате их действий просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.

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