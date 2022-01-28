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Общество / Здоровье

Александр Нестерук: Каждый четвёртый случай — омикрон.

28 января 2022 года, 17:39

Каждый четвертый заболевший коронавирусом заражен штаммом омикрон. Об этом главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук заявил на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе 28 января.

По его словам, в 60 пробах из отправленных в январе из Пскова в ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербург выявили омикрон. Так, на первой неделе в отправленных пробах омикрон выявляли в 15% случаев, на второй — в 17,9%, на нынешней – в 24,6%.

«Каждый четвёртый случай — омикрон», – подчеркнул Александр Нестерук и добавил, что в Петербурге на данный штамм приходится уже 90% всех случаев.

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