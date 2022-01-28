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Общество / Здоровье

Губернатор призвал жителей Псковской области не посещать без необходимости общественные места

28 января 2022 года, 17:52

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона в ближайшее время не посещать без необходимости общественные места и транспорт. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 января.

Глава региона попросил жителей быть особенно осторожными сейчас в общественных местах и транспорте, правильно использовать средства индивидуальной защиты. «Маска работает только тога, когда она надета правильно, поэтому берегите себя», - сказал Михаил Ведерников.

Он также обратил внимание на то, что все контрольные мероприятия по соблюдению противоковидных мер в регионе будут проводиться в полном объёме.

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