30% сотрудников из офисов предлагается перевести на удаленку в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил временно сделать обязательной рекомендацию о переводе из офисов 30% работников на удалённый формат работы. Об этом он заявил на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе 28 января.

По его мнению, Псковская область должна по максимуму использовать эффективные практики других регионов в борьбе с распространением коронавируса, к таким относится перевод части сотрудников всех организаций на удалённый режим работы.

Губернатор подчеркнул, что предстоит очень сложный месяц, но у региона уже есть отработанный инструментарий, с помощью которого есть возможность контролировать ситуацию и держать заболеваемость в разумных пределах.