Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

30% сотрудников из офисов предлагается перевести на удаленку в Псковской области

28 января 2022 года, 17:18

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил временно сделать обязательной рекомендацию о переводе из офисов 30% работников на удалённый формат работы. Об этом он заявил на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе 28 января.

30% сотрудников из офисов предлагается перевести на удаленку в Псковской области

По его мнению, Псковская область должна по максимуму использовать эффективные практики других регионов в борьбе с распространением коронавируса, к таким относится перевод части сотрудников всех организаций на удалённый режим работы.

Губернатор подчеркнул, что предстоит очень сложный месяц, но у региона уже есть отработанный инструментарий, с помощью которого есть возможность контролировать ситуацию и держать заболеваемость в разумных пределах.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти на 400 тысяч рублей обокрали двух пенсионерок в Псковском и Пустошкинском районе
Губернатор призвал жителей Псковской области не посещать без необходимости общественные места
Александр Нестерук: Каждый четвёртый случай — омикрон.
В Пскове и Великих Луках предлагается временно прекратить оказание плановой амбулаторной медпомощи
В закрытый режим с 1 февраля перейдут стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области
Губернатор: Вводить дистанционное обучение во всех школах преждевременно
Михаил Ведерников: Ближайшие две-три недели станут испытанием на прочность для здравоохранения Псковской области
На выставке в Москве представили фотографию Себежского района
Псковские лучницы заняли призовые места на Чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments
«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке
Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Общество / Здоровье
27 января 17:37

Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Медики дали рекомендации псковичам
Опять двойки

Общество / Семья
25 января 16:00

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?