В Пскове и Великих Луках предлагается временно прекратить оказание плановой амбулаторной медпомощи

В Пскове и Великих Луках планируется временно прекратить оказание плановой амбулаторной медицинской помощи взрослому населению. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Оперативного штаба по по противодействию коронавирусу в регионе 28 января.

По словам главы региона, данная мера является вынужденной и вводится, чтобы «не допустить коллапса». В области быстро растет нагрузка на систему здравоохранения. Губернатор отмечает, что после новогодних праздников псковские поликлиники получали около 450 амбулаторных вызовов ежедневно, в то время как на этой неделе их число доходило практически до 1 тыс. 500.

Михаил Ведерников подчеркнул, что нынешние прогнозы не дают возможность рассчитывать на скорый спад заболеваемости, по его словам, ближайшие две-три недели будут особенно трудными.

Глава региона обратил внимание на то, что, если заболеваемость будет расти в таком же темпе ещё две недели, но количество новых зараженных за сутки увеличится до 500 человек и выше. «Это вполне реальная угроза, что система здравоохранения просто ляжет», – сказал губернатор. Он уточнил, что медпомощь по неотложному показанию будет оказываться в полном объеме