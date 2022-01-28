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Общество / Здоровье

В закрытый режим с 1 февраля перейдут стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области

28 января 2022 года, 17:11

Стационарные учреждения социальной защиты в Псковской области с 1 февраля перейдут в закрытый круглосуточный режим работы. Смена персонала в них будет  происходить через две недели, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 января, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что причина принятия таких мер очевидна — из четырёх активных очагов коронавируса в области три зафиксированы в домах-интернатах.

«Интернаты находятся под угрозой в связи с тем, что их часто посещают сторонние специалисты, прежде всего, я говорю о медицинских работниках. В период подъёма заболеваемости этот риск необходимо исключить», - заявил губернатор. 

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