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Общество / Здоровье

Губернатор: Вводить дистанционное обучение во всех школах преждевременно

28 января 2022 года, 17:06

Вводить дистанционное обучение во всех школах Псковской области пока преждевременно, заявил губернатор Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 28 января.

Губернатор: Вводить дистанционное обучение во всех школах преждевременно

На данный момент дистанционное обучение введено только в школах Пскова и Псковского района. Михаил Ведерников пояснил, что именно в этих муниципалитетах уровень заболеваемости в полтора раза превышает средний по области и именно здесь фиксируется наибольшее число случаев омикрона. Глава региона обратил внимание на то, что новый штамм особенно быстро распространяется как среди молодёжи, среди которой число заражённых за неделю выросло на 77%, так и среди детей - прирост 64%.

На текущей неделе в Пскове на карантине находились 145 классов, а в Псковском районе — вся Карамышевская школа. Михаил Ведерников отметил, что при такой ситуации в скором времени в Пскове и Псковском районе школы начали бы уходить на карантин одна за другой, что означало бы паузу в учебном процессе.

«Вместе с тем объявлять дистанционное обучение для всего региона не лучшее решение и преждевременное. Рост заболеваемости будет длиться ещё не меньше месяца, и в таком случае школы к очному обучению могли вернуться только к весне», - пояснил губернатор. Он подчеркнул, что дистанционное обучение будут вводить в зависимости от эмидемической ситуации, но не дожидаясь массового объявления карантина.

При этом Михаил Ведерников заметил, что каждый руководитель образовательного учреждения может оперативно перевести на карантин отдельный класс или, по согласованию с руководителем Комитета по образованию Псковской области и курирующего зама, всю школу.

Что касается работы колледжей, то, как сообщил губернатор, они пока не находятся в группе риска — на карантине всего несколько групп. Вузы же региона ещё до Нового года перешли на смешанную и достаточно безопасную модель работы, поэтому там также дополнительных мер сейчас не требуется.

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