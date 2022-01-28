Михаил Ведерников: Ближайшие две-три недели станут испытанием на прочность для здравоохранения Псковской области

Ближайшие две-три недели станут для здравоохранения Псковской области испытанием на прочность. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании Оперативного штаба по противодействию коронавирусу в регионе 28 января.

По его словам, уже на данном этапе система здравоохранения испытывает очень высокую нагрузку. «В этой связи мы должны принять взвешенный и исчерпывающий комплекс мер, который позволит сгладить кривую заболеваемости», – добавил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области непростая эпидемиологическая ситуация. Как отметил губернатор, новый штамм коронавируса омикрон спровоцировал начало новой волны заболеваемости, что прогнозировалось в прошлом году.

Рост числа новых случаев уже третью неделю подряд составляет более 40%, сообщил глава региона. Он также отметил, что после новогодних праздников в области ежедневно фиксировали 80-90 заболевших, а на сегодняшний день это число составляет более 220.

Однако Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковской области впервые за долгое время имеет самую низкую динамику роста заболеваемости среди регионов Северо-Западного федерального округа.

По словам губернатора, данный показатель является результатом ежедневного мониторинга ситуации, просчитанных рисков, а также анализа опыта других регионов и стран. Михаил Ведерников также дополнил, что консультации со специалистами Минздрава, с врачами региона, а также с экспертами федерального и регионального уровня проводятся в обязательном порядке. «Мы эффективно используем тонко настроенную обратную связь с населением и бизнесом», – сообщил глава региона и добавил, что ощутимо сбить динамику заболеваемости позволили продуманные решения, слаженная совместная работа, а также ответственность и организованность жителей Псковской области.

Михаил Ведерников также заметил, что сбить динамику заболеваемости удалось даже при наличии большого туристического потока в Псковскую область на новогодние праздники и росте охвата тестированием на коронавирус за две прошлые недели почти в два раза.

По главам губернатора, в настоящий момент ситуация объективно неплохая. «Но, как я уже сказал, мы не живём сегодняшним днём, а думаем на перспективу. А она тревожная, причём, для всей страны», – подытожил глава региона.