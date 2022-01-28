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Общество / Здоровье

Инфекционист призвала псковичей своевременно вакцинировать детей

28 января 2022 года, 13:52

Проводить своевременную вакцинацию детей призвала псковичей главврач Центра СПИД, главный внештатный инфекционист Псковской области Елена Карзанова. Об этом она сообщила в ходе прямого эфира в Instagram.

Она уточнила, что на этой неделе в Псковскую область для проведения вакцинации подростков от 12 до 17 лет от коронавируса поступила первая партия двухкомпонентной вакцины «Спутник М».

«Уже есть активные родители, и подростки интересуются этим вопросом. Поэтому уделите внимание детям, чтобы они могли своевременно вакцинироваться», – обратилась к псковичам Елена Карзанова.

Главный инфекционист региона сообщила, что в Псковской области в настоящее время фиксируется рост заболеваемости вирусными инфекциями среди детей, в том числе и коронавирусом. 45% от общего количества заболевших составляет группа от семи до 14 лет, 25% – подростки от 14 до 17 лет.

Она также обратила внимание, что европейские коллеги смогли разработать юридическую базу, которая позволяет вакцинировать детей с шести лет. На данный момент уже есть положительные результаты.

«Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте, что мы в ответе за своих детей», – подчеркнула Елена Карзанова.

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