Срок развития инфекционного процесса при омикроне назвала псковский врач

Главный внештатный инфекционист Псковской области, главный врач Центра СПИД Елена Карзанова в ходе прямого эфира в Instagram сообщила, что развитие клинической картины при заражении штаммом омикрон начинается на 9-10 день.

По ее словам, моментальное развитие клинической картины в первые дни было характерно для штамма дельта. При омикроне же, как отмечают врачи, самочувствие ухудшается на 9-10 день. «Мы фактически возвращаемся к срокам развития инфекционного процесса, которые были в 2020 году», – отметила Елена Карзанова.

Главный инфекционист региона также призвала не заниматься самолечением и самостоятельно не назначать себе антибактериальную терапию, которая может привести к большему ослаблению иммунитета организма. Елена Карзанова уточнила, что в период, когда в стране распространялся уханьский штамм, неправильное отношение к своему здоровью и неадекватное лечение провоцировали ухудшение инфекционного процесса. Из-за самолечения у людей на 9-11 день появлялись одышка, кашель, пневмония, температура.

«Поэтому, если у вас 37,3, а тем более организм молодой, который даст сильный иммунный ответ, уйдите на изоляцию и сдайте своевременно ПЦР, чтобы врачи могли определить тактику лечения и сроки наблюдения», – подчеркнула псковский инфекционист и призвала горожан прислушиваться к советам врачей и их рекомендациям.

По словам Елены Карзановой, для назначения терапии при наличии респираторных симптомов также показано проведение ПЦР-теста. «Адекватную противовирусную терапию нужно начинать как можно раньше», – отметила она.