Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Системы мониторинга диабетиков и инсулиновые помпы закупила Псковская детская больница

28 января 2022 года, 10:57

Детская клиническая больница Псковской области закупила инсулиновые помпы и системы мониторинга детей, больных сахарным диабетом. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом, системами мониторинга уровня глюкозы в крови, а также инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним губернатор обсудил на рабочей встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.

По его словам, обсуждение данной темы велось еще в прошлом году при подготовке бюджета на текущий 2022 год. На эти цели было выделено 8 млн рублей. «До конца года этих средств недостаточно, поэтому будем предусматривать дополнительное финансирование», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что Детская областная клиническая больница уже провела закупку систем мониторинга и инсулиновых помп. На данный момент идет первая поставка. Он уточнил, что контроль за обеспечением детей необходимыми средствами будет вести главный внештатный специалист по детской эндокринологии.

«Поручил организовать информационную работу по этому направлению, чтобы специалисты рассказывали людям, как выписываются и предоставляются расходные материалы, куда обращаться за их получением», – сообщил Михаил Ведерников и призвал отработать данный вопрос и с родительским сообществом, составив для них максимально понятный алгоритм, который позволит получать исчерпывающую информацию по всем вопросам.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Участок автомобильной дороги в Палкинском районе отремонтируют по дорожному нацпроекту
Псковичи выбрали макеты дизайнерских крышек люков
Свыше 220 жителей Псковской области заразились COVID-19 за сутки
Мокрый снег и до -6 градусов прогнозируется в Псковской области 28 января
Более 280 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса
В Псковской области зафиксировали три очага коронавируса
Почти на 24% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю
До -3 градусов ожидается в Псковской области 28 января
С 28 января по 6 февраля в Псковской области приостанавливается действие школьных транспортных карт

Комментарии

Авторизация
No comments
«Хотят или съесть, или убить»

Общество
27 января 15:10

«Хотят или съесть, или убить»

От чего псковский врач спасал съемочную группу в Африке
Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Общество / Здоровье
27 января 17:37

Что делать при первых признаках коронавируса или ОРВИ?

Медики дали рекомендации псковичам
Опять двойки

Общество / Семья
25 января 16:00

Опять двойки

Вызвала ли уникальная дата-палиндром ажиотаж у псковских молодоженов?