Системы мониторинга диабетиков и инсулиновые помпы закупила Псковская детская больница

Детская клиническая больница Псковской области закупила инсулиновые помпы и системы мониторинга детей, больных сахарным диабетом. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Вопрос обеспечения детей, больных сахарным диабетом, системами мониторинга уровня глюкозы в крови, а также инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним губернатор обсудил на рабочей встрече с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко.

По его словам, обсуждение данной темы велось еще в прошлом году при подготовке бюджета на текущий 2022 год. На эти цели было выделено 8 млн рублей. «До конца года этих средств недостаточно, поэтому будем предусматривать дополнительное финансирование», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что Детская областная клиническая больница уже провела закупку систем мониторинга и инсулиновых помп. На данный момент идет первая поставка. Он уточнил, что контроль за обеспечением детей необходимыми средствами будет вести главный внештатный специалист по детской эндокринологии.

«Поручил организовать информационную работу по этому направлению, чтобы специалисты рассказывали людям, как выписываются и предоставляются расходные материалы, куда обращаться за их получением», – сообщил Михаил Ведерников и призвал отработать данный вопрос и с родительским сообществом, составив для них максимально понятный алгоритм, который позволит получать исчерпывающую информацию по всем вопросам.