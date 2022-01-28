Свыше 220 жителей Псковской области заразились COVID-19 за сутки

За прошедший день, 27 января, в Псковской области зафиксировали 225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 69 подтвержденных случаев (всего 24 тыс. 623), в Великих Луках – 51 (всего 12 тыс. 20), в Бежаницком районе – 27 (всего 826), в Псковском районе – 16 (всего 6 тыс. 260), в Невельском районе – 12 (всего 3 тыс. 35), в Новосокольническом районе – десять (всего 2 тыс. 120).

По семь местных жителей заразились коронавирусом в Печорском (всего 1 тыс. 661) и Локнянском (всего 651) районах, шесть – в Опочецком районе (всего 2 тыс. 465), по четыре – в Островском (всего 3 тыс. 292), Великолукском (всего 1 тыс. 964) и Палкинском (всего 712) районах. В Красногородском (всего 727) и Дновском (всего 590) выявили по три подтверждённых случая, в Порховском (всего 2 тыс. 436) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 141) – по одному.

В Псковской области с начала пандемии коронавирусом заболели 74 тыс. 937 человек, выздоровели – 70 тыс. 148, в том числе 139 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 410 жителей региона. На данный момент проведено 757 тыс. 437 исследований на COVID-19, из них 3 тыс. 44 – за прошедший день.