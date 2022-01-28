Более 280 тысяч псковичей привились первым компонентом вакцины от коронавируса

В Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 280 тыс. 429 человек. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

За минувшие сутки, 27 января, в Псковской области первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 259 человек (всего 280 тыс. 429). Полный курс вакцинации прошли 245 жителей региона (всего 273 тыс. 868). Ревакцинировались 1 тыс. 311 псковичей (всего 38 тыс. 38).

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса на данный момент составляет 79,1%.

«Динамика вакцинации продолжает идти вверх. Это хорошие новости! Сегодня это наш главный инструмент по противодействию ковиду», – подчеркнул Михаил Ведерников.