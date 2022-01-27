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Общество / Здоровье

Почти на 24% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за прошедшую неделю

27 января 2022 года, 19:29

С 17 по 23 января в Псковской области было зарегистрировано 5 тыс. 52 случая заболевания гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших увеличилось на 23,43%, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог в Псковской области в целом превышен на 22,46%. Его превышение зафиксировано в следующих возрастных группах: дети до двух лет – на 16,34% (561 случай), от трёх до шести лет – на 5,3% (757 случаев), от 7 до 14 лет – на 124,9% (1 тыс. 441 случай), от 15 лет и старше – на 145,4% (2 тыс. 293 случая).

В Пскове, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ увеличилась на 69,4%, было выявлено 3 тыс. 5 случаев. Эпидемический порог в областном центре превышен на 68,11%. Среди детей до двух лет превышение еженедельного порогового уровня составляет 6,7% (378 случаев), от 7 до 14 лет – на 148,95% (845 случаев), от 15 лет и старше – на 99,99% (1 тыс. 370 случаев).

С 17 по 23 января в Псковской области были госпитализированы 41 человек. В сравнение с предыдущей неделей их количество увеличилось на 17,1% – на 6 человек. На наличие возбудителей гриппа и ОРВИ лабораторно было обследовано 53 заболевших. Проведено 584 исследования. Как показало исследование, по четыре были выявлены PC-вирусы и аденовирусы, по два – парагрипп и риновирусы.

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