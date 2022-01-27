В России перестали считываться QR-коды о вакцинации от коронавируса

В России перестали считываться сохраненные и ранее распечатанные с портала «Госуслуги» QR-коды о прохождении вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. При попытке отсканировать код появляется уведомление о не найденном сертификате, сообщает «АиФ-Псков» .

О переставших считываться QR-кодах в настоящее время сообщают жители многих регионов России. При этом, по имеющейся информации, такая проблема возникает лишь в случаях, когда давность выдачи сертификата о прохождении вакцинации или после перенесенного заболевания превышает три месяца.

Для решения возникшей проблемы необходимо зайти на портал «Госуслуги» и заново сохранить QR-код на своё мобильное устройство или же распечатать его. Сделать это необходимо в связи с измененной структурой старого и нового кодов, на которую обратили внимание пользователи.

Как отмечают многие СМИ, сбой мог произойти из-за масштабного обновления, которое было проведено на портале «Госуслуги» 27 января. На данный момент QR-коды зарегистрированных пользователей, а также информация о перенесенном заболевании, вакцинации, результаты ПЦР-тестов и исследований на антитела находятся в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19».