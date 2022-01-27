У 212 человек диагностировали коронавирус в Псковской области за 26 января

За минувшие сутки, 26 января, в Псковской области заболели еще 212 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В Пскове (всего 24 тыс. 554) заболели 59 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 969) – 42.

В Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 110) коронавирусом заразились 20 мечтных жителей. По 16 новый случаев зафиксировали в Псковском (всего 6 тыс. 244) и Островском (всего 3 тыс. 288) районах, 15 – в Великолукском (всего 1 тыс. 960), 10 – в Пустошкинском (всего 775). В Себежском районе (всего 1 тыс. 744) заболели восемь человек, в Пушкиногорском (всего 896) – семь, в Опочецком (всего 2 тыс. 459) – пять. По три заразившихся добавились в статистику в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 140) и Красногородском (всего 724) районах, по два – в Невельском (всего 3 тыс. 230) и Порховском (всего 2 тыс. 435), по одному – в Гдовском (всего 1 тыс. 197), Новоржевском (всего 883), Куньинском (всего 672) и Усвятском (всего 475).

С начала пандемии в Псковской области заразились 74 тыс. 712 человек. Выздоровело 70 тыс. 9 человек, в том числе 127 за минувший день. Скончались 1 тыс. 404 жителей региона.

«Очаг в благотворительной общественной организации «Росток» в городе Порхов снят с контроля Роспотребнадзора», – сообщил губернатор.