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Общество / Здоровье

Почти 37 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

27 января 2022 года, 12:34

Ревакцинацию от коронавируса прошли 36 тыс. 727 человека, в том числе 885 за 26 января. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Почти 37 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

Первую прививку за минувший день сделали 958 человек, всего – 279 тыс. 170. Полностью курс вакцинации завершили 273 тыс. 623 псковичей, в том числе 91 – за прошедшие сутки. 

Поступившей вакцины израсходовали 78,9%.

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