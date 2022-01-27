Почти 37 тысяч человек ревакцинировались в Псковской области

Ревакцинацию от коронавируса прошли 36 тыс. 727 человека, в том числе 885 за 26 января. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Ревакцинацию от коронавируса прошли 36 тыс. 727 человека, в том числе 885 за 26 января. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Первую прививку за минувший день сделали 958 человек, всего – 279 тыс. 170. Полностью курс вакцинации завершили 273 тыс. 623 псковичей, в том числе 91 – за прошедшие сутки.
Поступившей вакцины израсходовали 78,9%.