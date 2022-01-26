94% заболевших находятся на амбулаторном лечении в Псковской области

На данный момент на амбулаторном лечении находится больше 4 тыс. жителей региона, что составляет 94% от общего числа заболевших, заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на традиционном совещании по эпидобстановке в регионе 26 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Марина Гаращенко отмечает, что повышенная нагрузка на амбулаторное звено возникла из-за появления штамма омикрона и распространения ОРЗ и ОРВИ. Самое большое число инфицированных на данный момент в Пскове.

Также в совещании под председательством губернатора Михаила Ведерникова приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук и начальник Правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.

На мероприятии обсудили актуальные вопросы по борьбе с распространением ковида и возможные допограничения в социальных и образовательных учреждениях из-за всплеска заболевания и распространения омикрона.

Александр Нестерук считает, что эпидобстановка в настоящий момент «двоякая», поскольку в последние две недели в Псковской области фиксируется значительный рост заболевания ковидом (более 40% каждую неделю), но среди субъектов СЗФО регион занимает последнее месте по числу заболевших. «Суточная заболеваемость у нас 27,2 на 100 тысяч населения, что почти на 40% ниже, чем в среднем по России», – отметил Нестерук.

Случаи омикрона также увеличиваются, но в разрезе заболеваемости его доля составляет 25%. Основной частью инфицированных остаются носители дельта-штамма.

Руководитель регионального Роспотребнадзора отметил увеличение роста заболеваемости среди молодежи. Так, в возрастной группе от 18 до 29 лет прирост составил 77%, от 0 до 17 лет — 64%. Также заболеваемость ковидом резко среди школьников — прирост в два раза. Заболеваемость ОРЗ выросла на четверть, поэтому 130 классов в Пскове закрыли на карантин.

Лидерами по заболеваемости коронавирусом в настоящий момент являются Псков, Псковский и Новосокольнический районы. В Великих Луках заболеваемость ниже среднеобластного значения.

Александр Нестерук отметил, что в ближайший месяц заболеваемость ковидом будет расти, поэтому перевод школ на дистанционный формат обучения будет способствовать снижению заболеваемости среди несовершеннолетних.

«Сейчас болеют семьями. Все чаще взрослые заражаются от детей. Только в этот вторник 14 детей поступили в инфекционную больницу с коронавирусной инфекцией. Такого не было ни разу за весь период пандемии», — подчеркнула Марина Гаращенко.

По мнению Веры Емельяновой, переходить на дистанционное обучение нужно поэтапно в зависимости от уровня заболеваемости в муниципалитетах. Она предложила начать со школ Пскова и Псковского района.

На совещании Михаил Ведерников поручил в кратчайшие сроки подготовить предложения по переводу образовательных организаций на дистанционный формат.

План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 68,5%. В 16-ти районах показатель вакцинации от 60%.