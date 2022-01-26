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Общество / Здоровье

Более 24 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных коронавирусом

26 января 2022 года, 15:38

Более 24 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для больных коронавирсом Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Более 24 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных коронавирусом

Всего на лекарства из резервного фонда Правительства в регионы поступит свыше 20 млрд рублей. Более 15 млрд рублей пойдут на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан займется централизованной закупкой, после чего медикаменты отправят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

Оставшиеся средства – более 5 млрд рублей — получат регионы на обеспечение лекарствами пациентов, лечащихся амбулаторно. Дополнительное финансирование обеспечит препаратами более 830 тыс. человек.

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