Более 24 млн рублей получит Псковская область на лекарства для больных коронавирусом

Более 24 млн рублей дополнительно выделят на лекарства для больных коронавирсом Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Всего на лекарства из резервного фонда Правительства в регионы поступит свыше 20 млрд рублей. Более 15 млрд рублей пойдут на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан займется централизованной закупкой, после чего медикаменты отправят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации.

Оставшиеся средства – более 5 млрд рублей — получат регионы на обеспечение лекарствами пациентов, лечащихся амбулаторно. Дополнительное финансирование обеспечит препаратами более 830 тыс. человек.