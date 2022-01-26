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Общество / Здоровье

Почти 2 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

26 января 2022 года, 09:55

За минувшие сутки, 25 января, в Псковской области 1 тыс. 925 человек вакцинировались от коронавируса. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

Почти 2 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

Фото Дарьи Хватковой

Первым компонентом вакцины от коронавируса, согласно статистике, за данный период привились 862 человека, всего – 278 тыс. 212. Полный курс вакцинации прошли 110 жителей региона, всего – 273 тыс. 532. Ревакцинировались 980 псковичей, всего – 35 тыс. 842.

Расход поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса составляет 79,1%.

«Динамика ревакцинации остаётся стабильно высокой. Напоминаю, для наиболее эффективной защиты её нужно проводить раз в полгода», – сообщил Михаил Ведерников.

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