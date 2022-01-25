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Происшествия / Преступление

Житель Великолукского района убил соседа, поссорившись с ним из-за уборки снега

25 января 2022 года, 15:09

23 января в медучреждении скончался мужчина с огнестрельным ранением брюшной полости. По данному факту следователи расследуют убийство. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета.

Житель Великолукского района убил соседа, поссорившись с ним из-за уборки снега

По версии следствия, убийцей является сосед потерпевшего. Вечером 22 января мужчина поссорился с ним из-за уборки снега возле дачного участка на территории садоводческого товарищества в Великолукском районе. В итоге подозреваемый выстрелил в потерпевшего из ружья. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался на следующий день.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу по ходатайству следствия судом. Оружие изъяли из незаконного оборота.  

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