400 преступлений против детей совершили в Псковской области в 2021 году

В 2021 году в Псковской области было совершено 400 преступлений против детей. Об этом 25 января в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявил прокурор Псковской области Иван Грибов, передает корреспондент «Псковской правды».

Невыплаченные алименты составили 70% от общего количества преступлений. 18 были совершены против собственности детей, в частности, кража телефона. В 14 случаях происходили избиения, в 45 – нарушение половой неприкосновенности.

«Раньше такого не было, приходят сводки и приходят, пока сложно понять, что является мотивацией в головах этих людей», – подчеркнул Иван Грибов.