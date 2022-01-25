Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

За прошедший день, 24 января, в Псковской области зафиксировали еще 193 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. «Почти 200 случаев в сутки. Кривая заболеваемости продолжает расти», – прокомментировал в своем профиле в Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.





В Пскове в общую ковидстатистику добавились 45 человек (всего 24 тыс. 444), в Великих Луках – 39 (всего 11 тыс. 882), в Новосокольническом районе – 19 (всего 2 тыс. 77), в Псковском районе – 15 (всего 6 тыс. 207), в Островском (всего 3 тыс. 261) и Себежском (всего 1 тыс. 727) районах – по 14, в Плюсском районе – десять (всего 1 тыс. 153).

Восемь подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Опочецком районе (всего 2 тыс. 454), семь – в Печорском районе (всего 1 тыс. 641), по пять – в Невельском (всего 3 тыс. 21) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 125) районах, четыре – в Палкинском районе (всего 708), по два – в Великолукском (всего 1 тыс. 945) и Бежаницком (всего 795), по одному – в Гдовском (всего 1 тыс. 191), Пушкиногорском (всего 887), Новоржевском (всего 882) и Усвятском (всего 474) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 74 тыс. 299 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 69 тыс. 765, в том числе 114 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 391 житель региона. На данный момент в Псковской области проведено 749 тыс. 495 исследований на COVID-19, из них 3 тыс. 418 – за прошедший день.