Порядка 15 тысяч человек поступили в стационар Псковской областной инфекционной больницы в 2021 году

За 2021 год в стационар Псковской областной инфекционной клинической больницы поступили 14 тыс. 963 человека. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

В корпус инфекционной больницы в Пскове за этот период поступили 12 тыс. 25 пациентов, из которых у 8 тыс. 639 был подтверждён коронавирус. В Великолукский филиал медицинского учреждения поступили 2 тыс. 938 человек. Коронавирус был выявлен у 2 тыс. 739 пациентов.

Детский корпус инфекционной больницы за прошедший год принял 1 тыс. 881 ребенок, из которых у 399 был подтвержден коронавирус.

Амбулаторно Псковская областная инфекционная клиническая больница за 2021 год приняла 3 тыс. 875 пациентов, из них 1 тыс. 251 – в Пскове, 2 тыс. 624 – в Великих Луках.

За данный период медицинским учреждением было проведено 212 тыс. 578 ПЦР-исследований (128 тыс. 916 – в Пскове, 83 тыс. 662 – в Великих Луках), 33 тыс. 218 КТ-исследований (20 тыс. 573 – в Пскове, 12 тыс. 645 – в Великих Луках) и 5 тыс. 247 рентген-исследований (4 тыс. 822 – в Пскове, 425 – в Великих Луках).

В настоящее время в Псковской областной инфекционной клинической больнице работают 743 сотрудника, из них 564 человека – в Псковском корпусе, 179 – в Великолукском. Коллектив медучреждения состоит из высококвалифицированных специалистов из разных регионов России и даже стран. Среди них, Санкт-Петербург, Саратов, Уфа, Тверь, Кемерово, Смоленск, Краснодар, Воронеж, Брянск, Киров, Нальчик, Грозный, Индия, Белоруссия, Дагестан, Таджикистан.