Госорганы Псковской области зарегистрированы в четырёх соцсетях

Сеть пабликов государственных органов Псковской области активно развивается. На сегодняшний день свои страницы в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook имеют все ведомства городских и районных администраций.

Госпаблики представляют собой компонент Платформы обратной связи между гражданами и государством. АНО «Диалог» и Центры управления регионом помогают выстраивать коммуникации.

Их главной задачей является развитие диалога, в связи с чем специалисты АНО «Диалог» (в том числе в Центрах управления регионами) по поручению Минцифры обучают администраторов госпабликов, помогают работать с обращениями граждан, оформлять страницы в соцсетях и продвигать их.

Заместитель гендиректора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев рассказал, что самый большой процент – 57% – пабликов госорганов и госорганизаций представлен во «ВКонтакте», их там порядка 40 тыс. В «Одноклассниках» – еще 14 тыс. (20%). Он также подчеркнул, что в зарубежных социальных сетях госпабликов намного меньше.

«По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков», – заявил Андрей Цепелев.

На обучающих мероприятиях сотрудники ЦУР рассказывают чиновникам Псковской области, как правильно вести социальные сети.

«Мы помогаем сделать официальные аккаунты полезными, интересными и привлекательными для пользователей. Создаем комфортные и удобные площадки для диалога. Любой желающий может оставить обращение, вопрос или предложение и обязательно получит квалифицированный ответ от специалиста нужного ведомства. Кроме того, мы регулярно проводим опросы жителей. На основе полученных данных готовим обучающие мероприятия и даём рекомендации по ведению соцсетей для органов власти», – поделилась руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

На сегодняшний день страницы госучреждений в соцсетях сегодня являются не только первоисточником новостей, но и способом обратиться к учреждениям по интересующим вопросам напрямую.

Системы обратной связи, например,«Госуслуги. Решаем вместе» и «Инцидент Менеджмент», помогают работать с обращениями граждан. За минувший год благодаря ним обработали более 10 млн обращений. Эти цифры в декабре 2021 года назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среднее время первичного ответа на обращение составляет всего 4 часа 31 минуту.

Жители Псковской области активно рассказывают о проблемах в социальных сетях, чтобы получить помощь. ЦУР обработал больше 58 тыс. таких обращений за год работы. Самыми популярными темами запросов стали соцзащита, коронавирус, дороги, ЖКХ и благоустройство.

В прошлом году Псковскую область сделали пилотным регионом по развитию чат-ботов обратной связи в мессенджерах.

«Используя чат-бота, житель может задать вопрос через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения «ВКонтакте» и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере», – пояснил Андрей Цепелев. В 2022 году данную технологию планируют запустить по всей стране.