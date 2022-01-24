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Происшествия / Преступление

За нераспространение фотографий в социальной сети у молодого псковича вымогали деньги

24 января 2022 года, 13:10

В Пскове по факту вымогательства у молодого псковича денег за нераспространение фотографий в социальной сети возбудили уголовное дело. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно установленной в ходе проверки информации, 22 декабря 2021 года неизвестный в ходе ночной переписки потребовал у 18-летнего псковича 15 тысяч рублей за нераспространение с социальной сети фотографий, которые порочат честь и достоинство последнего.

Городская прокуратура признала обоснованным и законным постановление дознавателя ОД УМВД России по Пскову о возбуждении уголовного дела по факту вымогательства под угрозой распространения сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его родственников.

В рамках ч. 1 ст. 163 УК РФ предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

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