Михаил Ведерников: За неделю рост заболеваемости составил порядка 40%

«За неделю рост заболеваемости составил порядка 40%. Динамика очень высокая!» – прокомментировал текущую эпидситуацию в Псковской области глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки, 23 января, в Псковской области зафиксировали еще 181 подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Коронавирусом в Псковской области с начала пандемии, согласно опубликованной статистике, заболели 74 тыс. 106 человек, выздоровели – 69 тыс. 651, из них 109 – за прошедший день. Умерли 1 тыс. 386 жителей региона. На данный момент проведено 746 тыс. 77 исследований на COVID-19, в том числе 2 тыс. 174 – за минувшие сутки.

«Соблюдайте меры противовирусной безопасности!» – подчеркнул Михаил Ведерников.