Еще 170 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 22 января, в Псковской области коронавирусом заразились еще 170 человек. Об этом в своем профиле в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились 46 местных жителей (всего 24 тыс. 329), в Великих Луках – 24 (всего 11 тыс. 820), в Псковском районе – 20 (всего 6 тыс. 173), в Островском районе – 12 (всего 3 тыс. 235), в Невельском (всего 3 тыс. 9) и Локнянском (всего 644) районах – по девять.

Семь подтвержденных случаев заболевания зафиксировали в Печорском районе (всего 1 тыс. 633), по шесть – в Себежском (всего 1 тыс. 703) и Дновском (всего 586) районах, по пять – в Порховском (всего 2 тыс. 421), Новосокольническом (всего 2 тыс. 53) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 116) районах.

В Гдовском районе (всего 1 тыс. 186) коронавирусом заболели четыре местных жителя, в Великолукском (всего 1 тыс. 943), Бежаницком (всего 789) и Красногородском (всего 719) районах – по три. Два подтвержденных случая заражения выявили в Пыталовском районе (всего 814), один – в Пушкиногорском районе (всего 881).

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 73 тыс. 925 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 69 тыс. 542, в том числе 104 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 381 житель региона. На данный момент в регионе проведено 743 тыс. 903 исследования на COVID-19, из них 2 тыс. 472 – за последние сутки.

«Очень медленное и тяжелое выздоровление вместе с растущей динамикой заболеваемости привели к тому, что на стационарном и амбулаторном лечении снова находится более 4 тыс. человек», – подчеркнул Михаил Ведерников.