Более 400 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

За прошедший день, 22 января, в Псковской области от коронавируса привились 409 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
За прошедший день, 22 января, в Псковской области от коронавируса привились 409 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Первым компонентом вакцины от коронавируса, за минувшие сутки, привились 266 человек, всего – 276 тыс. 337. Полный курс вакцинации прошел 21 пскович, всего – 273 тыс. 339. Ревакцинировались за прошедший день 122 жителя региона, всего – 34 тыс. 409.
Поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса в настоящее время израсходована на 81,2%.
«Текущая статистика даёт исчерпывающие аргументы для вакцинации и ревакцинации. Берегите себя и своё здоровье», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.
"Во Франции суд приравнял вакцинацию от коронавируса к самоубийству"- Новости РУАН .Во Франции вызвало большой резонанс дело богатого пожилого парижского бизнесмена,который застраховал свою жизнь на много миллионов и умер от COVID-вакцинации.Страховая компания отказалась выплачивать деньги родственникам умершего,а суд признал правоту компании.Из вердикта судьи-"Побочные эффекты экспериментальной вакцины предаются гласности,и умерший не мог заявлять о незнании,когда добровольно принимал вакцину."