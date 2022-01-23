Более 400 жителей Псковской области вакцинировались от коронавируса

За прошедший день, 22 января, в Псковской области от коронавируса привились 409 человек. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Первым компонентом вакцины от коронавируса, за минувшие сутки, привились 266 человек, всего – 276 тыс. 337. Полный курс вакцинации прошел 21 пскович, всего – 273 тыс. 339. Ревакцинировались за прошедший день 122 жителя региона, всего – 34 тыс. 409.

Поступившая в Псковскую область вакцина от коронавируса в настоящее время израсходована на 81,2%.

«Текущая статистика даёт исчерпывающие аргументы для вакцинации и ревакцинации. Берегите себя и своё здоровье», – сообщил глава региона Михаил Ведерников.