Из-за погоды самолёт не смог приземлиться в Пскове

Самолёт авиарейса Сочи- Псков из-за сильного снега не смог приземлиться в Пскове. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. Воздушное судно направили на запасной аэродром в Санкт-Петербург.

По имеющейся информации, пассажиры приедут в Псков на автобусе.

Кроме того, авиакомпания «Азимут» отменила рейс на Сочи. Пассажиры, купившие билеты на вылет, смогут улететь в Сочи во вторник или вернуть билеты, даже если они невозвратные.