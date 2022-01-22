Пскович принял участие в программе «Поле чудес»

Вечером 21 января в эфир Первого канала вышел выпуск передачи «Поле чудес», в которой принял участие пскович Рафик Гильмияров.
Вечером 21 января в эфир Первого канала вышел выпуск передачи «Поле чудес», в которой принял участие пскович Рафик Гильмияров.
По словам мужчины, уже семь лет он находится на пенсии, до этого он 20 лет работал водителем городского автобуса в Пскове.
Ведущему Леониду Якубовичу Рафик Гильмияров подарил гончарные изделия от псковских мастеров и плетёные корзины авторства жителя Порхова Александра Ребутенко.
Районная газета «Порховский вестник» сообщает, что изготовить корзину для «Поля чудес» мастера попросил друг Рафик Гильмияров перед Новым годом.
Пскович участвовал в составе третьей тройки игроков. Им предстояло угадать, что делала с зубами невеста, описанная в произведении Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Правильным ответом было слово «вычернение». Рафик Гильмияров угадал буквы «е» и «и», однако победила другая участница.