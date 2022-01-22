Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Пскович принял участие в программе «Поле чудес»

22 января 2022 года, 14:47

Вечером 21 января в эфир Первого канала вышел выпуск передачи  «Поле чудес», в которой принял участие пскович Рафик Гильмияров.

Пскович принял участие в программе «Поле чудес»

Скрин программы Поле чудес

По словам мужчины, уже семь лет он находится на пенсии, до этого он 20 лет работал водителем городского автобуса в Пскове.

Ведущему Леониду Якубовичу Рафик Гильмияров подарил гончарные изделия от псковских мастеров и плетёные корзины авторства жителя Порхова Александра Ребутенко.

Районная газета «Порховский вестник» сообщает, что изготовить корзину для «Поля чудес» мастера попросил друг Рафик Гильмияров перед Новым годом. 

Пскович принял участие в программе «Поле чудес»

Скрин программы Поле чудес

Пскович участвовал в составе третьей тройки игроков. Им предстояло угадать, что делала с зубами невеста, описанная в произведении Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Правильным ответом было слово «вычернение». Рафик Гильмияров угадал буквы «е» и «и», однако победила другая участница.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Из-за погоды самолёт не смог приземлиться в Пскове
Вакцина  «Спутник Лайт»‎ закончилась в Псковской области
Почти 900 человек сделали первую прививку от коронавируса за прошедшие сутки
Мужчина погиб на предприятии в Великолукском районе
159 новых случаев коронавируса подтвердился в Псковской области 22 января
12 млн рублей выделят на борьбу с борщевиком в Псковской области
Минусовые температуры ожидаются 22 января в Псковской области
Омикрон в регионе и криптовалюту обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 22 января

Комментарии

Авторизация
No comments
Александр Котов: «Электронное голосование неизбежно, как крах империализма!»

Политика / Власть
29 декабря 10:23

Александр Котов: «Электронное голосование неизбежно, как крах империализма!»

Спикер Псковского областного Собрания подвел политические итоги 2021 года
«Необходимый минимум»

Политика
24 декабря 09:56

«Необходимый минимум»

Псковские депутаты приняли бюджет на 2022 год
Говорит и показывает

Политика / Власть
23 декабря 18:29

Говорит и показывает

Владимир Путин вновь ответил на вопросы