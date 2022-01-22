Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

159 новых случаев коронавируса подтвердился в Псковской области 22 января

22 января 2022 года, 12:59

Еще 159 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки, 22 января, в Псковской области. Об этом  губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

 «Динамика распространения заболевания продолжает нарастать. Есть заболевшие и в администрации области», - рассказал глава региона.

В Пскове (всего 24 тыс. 283) заболел 41 человек, в Великих Луках (всего 11 тыс. 796) – 19. 

В Псковском районе (всего 6 тыс. 153) заразились 16 местных жителей, в Островском (всего 3 тыс. 223) – десять, в Невельском (всего 3 тыс.) – девять, в Локнянском (всего 635) – восемь, в Порховском (всего 2 тыс. 416) – семь. 

По шесть новых случаев диагнотировали в Новосокольническом (всего 2 тыс. 48), Великолукском (1 тыс. 940) и Себежском (всего 1 тыс. 702) районах, по пять – в Печорском (всего 1 тыс. 625) и Дновском (всего 580) районах. В Новоржевском (всего 881) и Бежаницком (всего 786) районах заболели по четыре местных жителя,  в Стругокрасненском (всего 1 тыс. 111) и Пушкиногорском (всего 880) районах – по три, в Опочецком (всего 2 тыс. 445) и Гдовском (всего 1 тыс. 182) районах – по два. По одному человеку заразились в Дедовичском (всего 1 тыс. 746), Пустошкинском (всего 765) и Куньинском (всего 663) районах.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 73 тыс. 755 человек. Выздоровело 69 тыс. 438 жителей региона, в том числе 112 за минувший день. Скончались 1 тыс. 374 человека.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 млн рублей выделят на борьбу с борщевиком в Псковской области
Минусовые температуры ожидаются 22 января в Псковской области
Омикрон в регионе и криптовалюту обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 22 января
Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Островского района
12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове
27 января в Пскове состоится церемония вручения премии «Народное признание»
В Псковской области назвали объекты дорожного нацпроекта на 2022 год
Согласовывать вывески с администрацией города призвал псковских предпринимателей Борис Елкин

Комментарии

Авторизация
No comments
Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии

Общество
21 января 10:12

Елизавета Барышникова покидает пост директора Псковской областной филармонии

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года

Общество / Семья
20 января 11:47

Жители Псковской области еще могут подать заявление на регистрацию брака 22 февраля 2022 года
Операция «Адаптация»

Общество
19 января 16:43

Операция «Адаптация»

Где заниматься спортом псковичам с инвалидностью?