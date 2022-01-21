Более 150 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

41 человек заболел коронавирусом в Пскове (всего 24 тыс. 242), 18 – в Великих Луках (всего 11 тыс. 777), 14 – в Псковском районе (всего 6 тыс. 137), 12 – Порховском районе (всего 2 тыс. 409), по восемь – в Опочецком (всего 2 тыс. 443), Печорском (всего 1 тыс. 621), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 108) и Локнянском (всего 627) районах, шесть – в Невельском районе (всего 2 тыс. 991).

В Новоржевском районе зафиксировали четыре подтвержденных случая (всего 877), в Новосокольническом (всего 2 тыс. 42), Дедовичском (всего 1 тыс. 745), Себежском (всего 1 тыс. 696), Пыталовском (всего 812), Бежаницком (всего 782), Красногородском (всего 716) и Усвятском (всего 473) районах – по три, в Плюсском районе (всего 1 тыс. 143) – два, в Великолукском (всего 1 тыс. 934) и Гдовском (всего 1 тыс. 180) районах – по одному.

Коронавирусной инфекцией в Псковской области за время пандемии заболели 73 тыс. 596 человек, выздоровели – 69 тыс. 326, в том числе 101 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 374 жителя региона, пять – за последние 24 часа. На данный момент в Псковской области проведено 739 тыс. 326 исследований на COVID-19, из них 1 тыс. 737 – за прошедший день.