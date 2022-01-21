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Общество / Здоровье

План по вакцинации от гриппа выполнен на 100% в Псковской области

21 января 2022 года, 13:51

План вакцинации от гриппа в Псковской области выполнен на 100%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Привились почти 360 тыс. взрослых и 67,5 тыс. детей.

План по вакцинации от гриппа выполнен на 100% в Псковской области

Также продолжается прививочная компания по борьбе с коронавирусом в Псковской области Сейчас вакцинировались более 274 тысяч жителей региона или 68% от запланированного количества.

Псковский и Себежский районы уже выполнили план по вакцинации. Лидерами по иммунизации граждан также являются Пушкиногорский, Порховский, Палкинский, и Стругокрасненский районы. В Красногородском, Усвятском и Пыталовском районах показатели вакцинации, напротив, не достигает 50%.

В Псковской области работают 36 стационарных и 9 мобильных пунктов, а также 23 выездные бригады.

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