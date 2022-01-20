Более 200 мест дополнительного образования откроют в Псковском районе в 2022 году

В 2022 году в образовательных учреждениях Псковского района откроют 210 мест дополнительного образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной администрации.

Дополнительные местами в рамках национального проекта «Образование» планируют открыть по туристско-краеведческому, естественно-научному и физкультурно-спортивному направлениям.

Также по нацпроекту в Псковском районе в текущем году создадут «Точки Роста» в Остенской и Верхолинской школах, откроют центр образовательной среды в Москвинской школе и отремонтируют спортивный зал Верхолинской школы, который предусмотрен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».