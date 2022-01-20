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Общество / Образование

Более 200 мест дополнительного образования откроют в Псковском районе в 2022 году

20 января 2022 года, 19:24

В 2022 году в образовательных учреждениях Псковского района откроют 210 мест дополнительного образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной администрации.

Более 200 мест дополнительного образования откроют в Псковском районе в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Дополнительные местами в рамках национального проекта «Образование» планируют открыть по туристско-краеведческому, естественно-научному и физкультурно-спортивному направлениям.

Также по нацпроекту в Псковском районе в текущем году создадут «Точки Роста» в Остенской и Верхолинской школах, откроют центр образовательной среды в Москвинской школе и отремонтируют спортивный зал Верхолинской школы, который предусмотрен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

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