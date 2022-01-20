Эксперты рекомендуют прививаться перед угрозой омикрона

Она отметила, что по имеющимся данным, новый штамм коронавируса «омикрон» легче переносят вакцинированные. «Сегодняшняя вакцинация спасает много людей – от тяжести, от инфицирования, от развития открытой формы ковидной инфекции. Есть данные, что вакцинированные люди с хорошим иммунным ответом легче переносят любую инфекцию, не только ковидную. Это не выдумки, это годами отработанная практика», – уточнила она.

Елена Карзанова также подчеркнула, что данные по вакцинации, которая проходит в стране на данный момент, появляются достаточно быстро. Во многом этому способствует развитие медицинской науки и компьютеризация. Также это позволяет гибко и быстро делать непосредственно сами вакцины.

«Например, вакцина от лихорадки Эбола быстро была создана и проходила успешно. Но почему-то именно к вакцинации от коронавирусной инфекции люди относятся с большим скепсисом. Наверное, наш менталитет такой», – предположила она.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило перечень медицинских противопоказаний к прохождению вакцинации от коронавируса. К временным противопоказаниям отнятся острые инфекционные и вирусные заболевания. Среди них, неинфекционные заболевания, острые инфекционные заболевания, которые протекают в средней или тяжелой средней степени тяжести, обострения хронических заболеваний на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии, а также острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, и острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта – до нормализации температуры тела.

К бессрочным противопоказаниям к вакцинации относятся тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые поствакцинальные осложнения, в частности, анафилактический школ, тяжелые генерализированные аллергические реакции, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, судорожный синдром, отек в месте инъекции или гиперемия на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов, если вакцина многокомпонентная.

При злокачественных новообразованиях противопоказаны вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак», при беременности и грудном вскармливании – «Спутника М», «Спутника Лайт», «КовиВака», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Последняя является сухим вариантом вакцины «Спутник V», лиофилизатом для приготовления раствора для внутримышечного введения.