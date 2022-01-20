Предпроектное обследование проведут на въезде в Печоры, где планируется круговое движение

Предпроектное обследование будет проведено в Печорах на месте, где предлагается организовать круговое движение. Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщил «Псковской правде» и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Круг» планируется организовать на въезде в город со стороны деревни Старый Изборск рядом с постом ГИБДД. Станислав Стармолотов отметил, что при изменённой схеме проезда этого перекрестка удастся снизить скорость потока транспорта.

Поводом для решения вопроса об организации кругового движения стала авария, которая случилась утром 16 января в Печорах на пересечении Псковского и Прибалтийского шоссе. В этом ДТП погибли пять человек.

Подробнее о том, какие ещё были предложения по организации дорожного движения в Печорах и какие из них могут быть реализованы, читайте здесь >>>