Почти 150 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

В Пскове в общую ковидстатистику добавился 41 человек (всего 24 тыс. 201), в Великих Луках – 36 (всего 11 тыс. 759), в Псковском районе – 23 (всего 6 тыс. 123), в Опочецком районе – шесть (всего 2 тыс. 435), в Островском (всего 3 тыс. 213), Невельском (всего 2 тыс. 985), Порховском (всего 2 тыс. 397) и Гдовском (всего 1 тыс. 179) районах – по пять.

Четыре подтвержденных случая зафиксировали в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 39), по три – в Себежском (всего 1 тыс. 693) и Пушкиногорском (всего 877) районах, по два – в Печорском (всего 1 тыс. 613) и Красногородском (всего 713) районах, по одному – в Дедовичском (всего 1 тыс. 742), Стругокрасненском (всего 1 тыс. 100), Новоржевском (всего 873), Пустошкинском (всего 764), Палкинском (всего 704) и Усвятском (всего 470) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболели 73 тыс. 444 человека, выписались из медучреждений в связи с излечением – 69 тыс. 225, в том числе 95 – за минувшие сутки. Умерли 1 тыс. 369 псковичей, восемь – за последние 24 часа. На данный момент в Псковской области проведено 737 тыс. 589 исследований на COVID-19, из них – 1 тыс. 153 – за последние сутки.