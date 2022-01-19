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Общество / Здоровье

В Псковскую область поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»

19 января 2022 года, 16:03

Новая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в Псковскую область. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Псковскую область поступит новая партия вакцины «Спутник Лайт»

Фото: Дарья Хваткова

На данный момент, как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» имеется в наличии в пунктах вакцинации в Пскове и Великих Луках, а также в Псковском и Великолукском районах.

«Также напомним, что ревакцинироваться можно любой вакциной при отсутствии противопоказаний», – говорится в сообщении.

В настоящее время план вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 67,4%. 18 января первым компонентом вакцины от коронавируса привились 799 жителей региона, вторым – 552. Ревакцинацию прошли 543 псковича.

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Комментарии

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Бабулечка
18:18 19.01.2022

Почему нет базы о побочных реакциях после этих экспериментальных препаратов? Завозите тоннами это ,то и ответственность необходимо брать. Кто ответственен за завоз , берите ответственность. И врачи, которые рекомендуют и зарабатывают , придётся брать ответственность.

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