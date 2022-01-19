Выездная вакцинация от гриппа и COVID-19 пройдет в Любятово 22 января

22 января в Любятово пройдет выездная вакцинация от коронавируса и гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Вакцинацию проведет Псковская городская поликлиника.

Привиться от гриппа и коронавируса жители микрорайона Любятово смогут в кабинете врача общей практики по улице Николая Васильева, 83а. Выездная вакцинация будет работать с 09.00 до 14.00. При себе псковичам необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 29-90-28, 8 (8112) 53-49-42.

Пройти курс вакцинации от коронавирусной инфекции жители Псковской области могут ежедневно в стационарных пунктах, которые открыты на базе медицинских организаций районов и городских округов. В Пскове и Великих Луках также развернуты мобильные площадки для иммунизации от обоих заболеваний.

В областном центре жители города могут пройти курс вакцинации от коронавируса и гриппа в мобильных пунктах, которые находятся в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Фьорд Плаза», а также в Ледовом дворце и спортивно-развлекательном центре «Простория». В Великих Луках привиться от гриппа и коронавируса можно в ТЦ «Рубин» и «Апельсин».

С октября прошлого года разрешена одновременная иммунизация организма от гриппа и от коронавируса.