Выездная вакцинация от гриппа и COVID-19 пройдет в Любятово 22 января

22 января в Любятово пройдет выездная вакцинация от коронавируса и гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Вакцинацию проведет Псковская городская поликлиника.
22 января в Любятово пройдет выездная вакцинация от коронавируса и гриппа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Вакцинацию проведет Псковская городская поликлиника.
Привиться от гриппа и коронавируса жители микрорайона Любятово смогут в кабинете врача общей практики по улице Николая Васильева, 83а. Выездная вакцинация будет работать с 09.00 до 14.00. При себе псковичам необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.
Всю необходимую информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 29-90-28, 8 (8112) 53-49-42.
Пройти курс вакцинации от коронавирусной инфекции жители Псковской области могут ежедневно в стационарных пунктах, которые открыты на базе медицинских организаций районов и городских округов. В Пскове и Великих Луках также развернуты мобильные площадки для иммунизации от обоих заболеваний.
В областном центре жители города могут пройти курс вакцинации от коронавируса и гриппа в мобильных пунктах, которые находятся в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Фьорд Плаза», а также в Ледовом дворце и спортивно-развлекательном центре «Простория». В Великих Луках привиться от гриппа и коронавируса можно в ТЦ «Рубин» и «Апельсин».
С октября прошлого года разрешена одновременная иммунизация организма от гриппа и от коронавируса.
Никогда прививку от гриппа не делали в январе. Кем разрешено проводить одновременно от гриппа и экспериментальную? Ссылки сообщайте, за каждый экспериментальный укол медики заработают дополнительно к зарплате. И их не будет волновать ,как вы там после этого гмоукола, они ответственность не понесут. Во Франции ,умершему после этого препарата,застрахованному от последствий миллионеру, не выплатили страховое пособие родственникам. Суд посчитал,что это было самоубийство,принял эксперимент.препарат.