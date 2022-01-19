Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса

По ее словам, в настоящее время исходным штаммом для идентификации вируса является штамм, выделенный из образцов пациентов, госпитализированных в Ухане в 2019 году. Варианты распределения штаммов коронавируса идентифицируются по геномному составу. Соответственно, появлению нового штамма способствует изменение генома вируса.

Врач подчеркнула, что варианты вируса не сменяются в прямом смысле этого слова, а лишь появляется новый штамм наравне с имеющимися: «При попадании в организм любого млекопитающего происходит мутация (эволюция) вируса, основной целью которого является изменение контагиозности, летальности, отношение к нейтрализующей активности антител.

Прогнозировать количество появления новых штаммов весьма сложно, так как любое биологическое моделирование не поддаётся прогнозированию. Структура вируса заставляет снижать его вирулентность, так как высокая летальность является эволюционным тупиком для вируса».

Псковская область в плане распространения новых штаммов, по мнению Марины Керман, «имеет большие «входные ворота», так как обладает транспортной доступностью с крупными городами, а также международный аэропорт».