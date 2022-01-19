Псковский врач рассказала о штаммах коронавируса

Заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман в комментариях «Псковской правде» рассказала о разных штаммах коронавируса.
Заведующая пульмонологическим отделением Псковской областной инфекционной больницы Марина Керман в комментариях «Псковской правде» рассказала о разных штаммах коронавируса.
Врач подчеркнула, что варианты вируса не сменяются в прямом смысле этого слова, а лишь появляется новый штамм наравне с имеющимися: «При попадании в организм любого млекопитающего происходит мутация (эволюция) вируса, основной целью которого является изменение контагиозности, летальности, отношение к нейтрализующей активности антител.
Прогнозировать количество появления новых штаммов весьма сложно, так как любое биологическое моделирование не поддаётся прогнозированию. Структура вируса заставляет снижать его вирулентность, так как высокая летальность является эволюционным тупиком для вируса».
Псковская область в плане распространения новых штаммов, по мнению Марины Керман, «имеет большие «входные ворота», так как обладает транспортной доступностью с крупными городами, а также международный аэропорт».
"Шок на итальянском телевидении" -Журналист спрашивает профессора Анну Терезу Паламару,директора отделения инфекционных болезней Института здравоохранения при Итальянском Университете,президента Итальянского общества микробиологии, Почему так много случаев заражения Омикроном?Что вообще происходит? Она отвечает :"Первая причина заключается в том,что в Италии как и в других европейских странах этот вариант в основном заражает вакцинированных людей,и в первую очередь, получивших ТРИ ДОЗЫ вакцины".