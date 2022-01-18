258 псковичей оштрафовали за нарушение масочного режима на прошедшей неделе

За прошедшую неделю, с 10 по 16 января, 258 жителей Псковской области оштрафовали на сумму от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
За прошедшую неделю, с 10 по 16 января, 258 жителей Псковской области оштрафовали на сумму от одной тысячи рублей за нарушение масочного режима. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Суды Псковской области за данный период рассмотрели 308 дел об административных правонарушениях в рамках статьи 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение "масочного" режима)). 258 жителям региона назначили штраф от одной тысячи рублей. По 42 делам суды вынесли предупреждения, по восьми приняли иные процессуальные решения.