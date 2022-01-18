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Транспорт / Автопарк

Туристы хотели бы передвигаться по Пскову на машинах бизнес-класса

18 января 2022 года, 15:33

Приезжающие в Псков туристы хотели бы пользоваться автомобилями бизнес-класса, пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя Псковского областного союза туриндустрии, директора Бюро путешествий «Континент» Светлану Баранову. По её словам, гостей города не устраивают не только автомашины, которые можно взять в прокат, но и автомобили такси.

Светлана Баранова подчеркнула, что зачастую в регион приезжают люди с высоким уровнем доходов, которые хотели бы передвигаться на автомобилях того уровня, к которому они привыкли. В первую очередь день идёт о жителях Москвы, поскольку туристы из Санкт-Петербурга, в основном, приезжают в Псков на личном транспорте.

Подтверждают это и в псковских отелях. Так, гостинице «Двор Подзноева» рассказали, что туристы рассчитывают иметь в Пскове, как в других городах, возможность выбрать комфортность автомобиля при вызове такси. «Мы сразу предупреждаем наших гостей, что машину бизнес-класса вы вряд ли найдёте», - рассказали в отеле.

О том, какие автомобили можно взять в прокат в Пскове и кто чаще всего пользуется арендным транспортном, читайте здесь >>>

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