Почти 140 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки, 17 января, в Псковской области зафиксировали еще 139 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В Пскове в общую ковидстатистику добавили 38 человек (всего 24 тыс. 118), в Великих Луках (всего 11 тыс. 699) – 27, в Псковском районе (всего 6 тыс. 86) – 14, в Опочецком (всего 2 тыс. 419) – 13, в Порховском районе (всего 2 тыс. 382) – десять, в Новосокольническом районе (всего 2 тыс. 27) – девять.

По четыре местных жителя заболели коронавирусом в Невельском (всего 2 тыс. 972) и Локнянском (всего 615) районах, три – в Стругокрасненском районе (всего 1 тыс. 96), по два – в Островском (всего 3 тыс. 208), Дедовичском (всего 1 тыс. 739), Пыталовском (всего 808), Бежаницком (всего 777) и Куньинском (всего 661) районах.

В Великолукском (всего 1 тыс. 924), Себежском (всего 1 тыс. 690), Гдовском (всего 1 тыс. 170), Плюсском (всего 1 тыс. 141), Пушкиногорском (всего 874), Новоржевском (всего 871) и Красногородском (всего 711) районах выявили по одному новому случаю.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заразились 73 тыс. 154, выписались из медучреждений в связи с излечением – 69 тыс. 39, в том числе 85 – за минувшие сутки. Умер 1 тыс. 361 житель региона, четыре – за последние 24 часа. На данный момент проведено 735 тыс. 164 исследования на COVID-19, из них 1 тыс. 437 – за прошедший день.

«Эпидситуация ухудшается. На прошедшей неделе было зарегистрировано 772 случая COVID-19 – это на 43% больше, чем на предыдущей», – сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.