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Общество / Здоровье

Более 800 человек сделали первую прививку от коронавируса за прошедшие сутки

18 января 2022 года, 13:15

За минувшие сутки, 18 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 809 жителей Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram. Всего первую прививку сделали 272 тыс. 813 человек.

Полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 272 тыс. 146, в том числе 506 за прошедшие сутки. Ещё 32 тыс. 516 пациентов ревакцинировались, 208 – за вчера.

«Штамм омикрон распространяется достаточно быстро. Сейчас крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Надо защитить себя от тяжелого течения болезни и осложнений», - подчеркнул губернатор.

Запас вакцины от коронавируса израсходовали в Псковской области на 82,8%.

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Комментарии

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Бабулечка
13:51 18.01.2022

newsland 17.01.2022 года. Статья называется "Легендарный израильский микробиолог разнёс Минздрав и вакцинацию". -" Начало 2022 года стало провальным для лоббистов фармкарпораций. "Омикрон" ,который по факту обнулил вакцинацию ,заражая всех,независимо от вакцинации, уходит так же быстро ,как и пришёл.Между тем, в мире не стихают протесты ,потеря доверия к этим элитам находится на максимальных уровнях,и к этому прибавляется ещё и всё больше известных врачей и учёных,которые занимались(продолжение)

Бабулечка
13:57 18.01.2022

..."которые занимались микробиологией,имуннологией, и теперь не боятся открыто выступить против вакцинации от ковида, обвиняя ВОЗ и собственные Минздравы."...В статье речь идёт о жёстком открытом письме своему израильскому Минздраву профессора Эхуд Кимрон,заведующего кафедрой микробиологии и иммунологии Тель-Авивского Университета, один из ведущих израильских иммунологов...."

Бабулечка
14:13 18.01.2022

Каm 24.ru "Мама умершей после вакцинации девушки :"Она привилась,чтобы жить..."Служба новостей Кам24. Мама 18-летней Валентины ,умершей в краевой больнице (на Камчатке), подтвердила журналисту Кам 24,что её дочь привилась вакциной Спутник V .После этого стали развиваться симптомы, которые привели к смерти студентки Валентины Язенок,умерла 11 января 2022года...Привилась,чтобы посещать учебные аудитории Кам ГУ им.Витуса Беринга. .. Ректору Ильиной полезно знать о статье и расследовании минздрава.

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