Более 800 человек сделали первую прививку от коронавируса за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 18 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 809 жителей Псковской области. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram. Всего первую прививку сделали 272 тыс. 813 человек.

Полностью прошли вакцинацию от СOVID-19 272 тыс. 146, в том числе 506 за прошедшие сутки. Ещё 32 тыс. 516 пациентов ревакцинировались, 208 – за вчера.

«Штамм омикрон распространяется достаточно быстро. Сейчас крайне важно вакцинироваться и ревакцинироваться. Надо защитить себя от тяжелого течения болезни и осложнений», - подчеркнул губернатор.

Запас вакцины от коронавируса израсходовали в Псковской области на 82,8%.