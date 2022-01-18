Крещенские купания в Псковской области пройдут с соблюдением противоковидных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил обеспечить соблюдение социальной дистанции во время проведения крещенских купаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подписал распоряжение о мерах по организации обеспечения безопасности людей при проведении крещенских купаний на водных объектах, согласно которому, главы районов и городских округов должны организовать проверку водных объектов на безопасность и проконтролировать соблюдение противоковидных требований, а именно соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра между людьми на льду и в палатках для переодевания.

Безопасность во время празднования Крещения будут обеспечивать спасатели, полиция и медики.