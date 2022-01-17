У Полистовского заповедника появился новый снегоболотоход

Новый снегоболотоход «Трэкол» появился у Полистовского заповедника. Об этом сообщается в официальном сообществе заповедника в социальной сети «ВКонтакте». Технику приобрели при содействии благотворительного фонда «Возрождение природы».

Вездеход «Трэкол» уже поступил в распоряжение администрации Полистовского заповедника и отправится в первые выезды после регистрации.

«Трэкол окажет существенную помощь Полистовскому заповеднику в его повседневной работе по охране, изучению и экологическому просвещению, включая экологический туризм», – подчеркнули сотрудники.