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Происшествия / ДТП

По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних

17 января 2022 года, 13:59

По уточнённым УМВД России по Псковской области данным, в ДТП в Палкинском районе госпитализировали в медучреждение с травмами водителя Opel, водителя и трех пассажирок SsangYong, две из которых несовершеннолетние 9-ти и 16-ти лет.

По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних

Участниками ДТП стали две машины SsangYong и Opel. По имеющимся данным пострадали пять человек, двое из которых подростки. Трое малолетних детей, находящихся в автомашине Opel не пострадали.

По предварительным данным, женщина за рулём Opel, совершая обгон, не справилась с управлением и столкнулась с SsangYong. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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