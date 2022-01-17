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Происшествия / ДТП

Четверо детей пострадали в аварии в Палкинском районе

17 января 2022 года, 13:35

Шесть человек пострадали в ДТП в Палкинском районе, среди которых четверо детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Четверо детей пострадали в аварии в Палкинском районе

На 315 километре трассы Санкт-Петербург – Невель столкнулись три автомобиля Opel, SsangYong и KIA. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как сообщает газета «Островские вести», водитель Opel, по словам очевидцев, пошел на обгон и, выехав на встречную полосу, врезался в SsangYong. Чтобы избежать столкновения, KIA съехал в кювет.

По данным издания, троих пострадавших госпитализировали: женщину в тяжелом состоянии и двоих детей в удовлетворительном состоянии для осмотра.

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